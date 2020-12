Desde a última terça-feira o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos vem alertado para a possibilidade de temporais no Noroeste Fluminense, mas a chuva ainda não chegou no interior do Rio. Foto: reprodução internet

Itaperuna - Cidades do Noroeste Fluminense fazem parte do comunicado de alerta de órgãos meteorológicos que apontam o risco de fortes chuvas. O aviso do CPTEC abrange Aperibé, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Santo Antônio de Pádua. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e ventos intensos (40-60 km/h) para os municípios citados, o aviso acrescentando Itaperuna, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, São José de Ubá, Varre-Sai, Cambuci e Cardoso Moreira.

De acordo com o site Climatempo, a quinta-feira (17/12) será quente e úmida em todo o Brasil, com condições para pancadas de chuva com raios principalmente durante a tarde e à noite em quase todos os estados brasileiros. Ao longo do dia ocorrem períodos com sol que aquecem o ar e elevam a temperatura. Os termômetros marcam mais de 30 graus em praticamente todo o país durante a tarde. Desde terça-feira o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos vem alertado para a possibilidade de temporais na região, mas a chuva ainda não chegou ao Norte e Noroeste Fluminense, e a grande parte da Região Serrana. Apesar disso, um novo alerta foi emitido nesta quinta. “Haverá condições para ocorrência de chuva localmente de forte intensidade, com descargas elétricas, ocasionais rajadas de vento. Os temporais poderão vir acompanhados de queda de granizo entre o sudeste de MG e oeste do RJ” – prevê o CPTEC.

Instruções do Inmet:

*Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

*Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

*Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).