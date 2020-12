Por Lili Bustilho

A Caprem, Caixa de Assistência Previdenciária e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, implantou, em novembro, um novo sistema de gestão de pessoal e contabilidade, visando garantir mais segurança e confiabilidade no gerenciamento da previdência municipal. A novidade inclui a criação do portal do servidor, que permite que funcionários aposentados e pensionistas vinculados à Caprem possam consultar e imprimir contracheque e comprovante de rendimentos.O acesso é bem simples e fácil. Basta o servidor acessar o site da Caixa de Previdência Municipal www.caprem.rj.gov.br , clicar no ícone Contracheque, fazer um cadastro com os dados pessoais e criar uma senha. Após o cadastro, para acessar o site é só inserir CPF e senha para obter o contracheque do mês.O site ainda mantém o Portal da Transparência atualizado diariamente, com informações sobre patrimônio, tesouraria, contabilidade e pessoal. “O portal torna a Caprem mais transparente para seus segurados, com informações atualizadas e com total segurança”, explica Rodrigo Mantovani, presidente da Caixa de Previdência.