Cidade contabiliza 123 óbitos provocados por complicações do novo coronavírus. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O avanço da Covid-19 tem sido registrado na maioria dos municípios do Noroeste Fluminense. A maior cidade da região, Itaperuna, registrou mais três mortes e mais 45 casos novos em 24 horas, de acordo com o último boletim epidemiológico (17/12). Cidade contabiliza 123 óbitos provocados por complicações da doença, sendo que outras 19 possibilidades continuam sendo investigadas.



O histórico de casos positivos é de 6.107 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 17 de dezembro. No total, se recuperaram 5.372 pessoas, deixando o município com 612 casos confirmados ativos, dos quais 12 pacientes estão internados e 600 em isolamento domiciliar.

