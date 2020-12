Lei Federal nº 14.017/2020 foi aprovada em junho pelo Congresso Nacional. Foto: Divulgação

Porciúncula - A Lei Aldir Blanc prevê auxílio financeiro ao setor cultural e foi regulamentada pelo Governo Federal. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa do coronavírus. Porciúncula, no Noroeste Fluminense, participou de diversos editais, beneficiando grupos e artistas em diversas categorias. A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a lista com os beneficiados.



Na classificação Banda de Música (Edital 02/2020) foi selecionada a Corporação Musical Graziel Ferreira da Silva. Para o Edital n° 13 – Prêmio José Gonçalves “Mussum”, 21 atores culturais foram selecionados.

Categoria Grupo Musical: Romilton Correa do Couto Siqueira (Banda Pride); Reginaldo Silva Braz (Banda Vox); Paulo Sérgio S. Gonçalves (Grupo Alto Astral; Leonardo Augusto da Silva (Grupo É Demais) e Israel Rosa da Silva (Grupo Radical do Forró).

Categoria Cantor Solo: Andrea Silva Campos Nogueira; Bruna Cuba da Silva; Ednaldo Fernandes Amâncio; Ester Portugal da Silva Rocha; José Ferreira da Silva; Higor Alexandre Marinho Joia; Sebastião Raimundo Barbosa Coelho e Rogério Rocha da Silva.



Categoria Instrumental: Alexandre da Silva Braz; Elielto de Souza Monteiro; Guaraci de Freitas Monteiro; Leandro Braz e Silas da Silva Pereira.

Categoria Produtor de Evento Musical: André Luís Ribeiro; Anderson Washington Luís Silva e Ygor Moreira Rodrigues.



A Lei Federal nº 14.017/2020 foi aprovada em junho pelo Congresso Nacional. Ela ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e escritor que morreu em maio.