Diferentemente do que ocorreu na etapa anterior, dessa vez será necessário levar cópia dos documentos requeridos. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 18/12/2020 21:00 | Atualizado 19/12/2020 10:41

Itaperuna - Começaram nesta sexta-feira (18/12), as inscrições para os editais de música, produtor e culinária, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Av. Deputado Carlos Pinto Filho, 88, térreo, bairro Cidade Nova. As inscrições ocorrerão nos dias 18, 21 e 22 de dezembro, das 9 às 15:30h. Para fazer a inscrição basta levas as cópias do RG e CPF, bem como, seus dados bancários.



Diferentemente do que ocorreu na etapa anterior, dessa vez será necessário levar cópia dos documentos requeridos. A Secretaria Municipal de Cultura lembra aos interessados que não serão efetuadas inscrições online, apenas presenciais, razão pela qual recomenda a todos que compareçam usando suas máscaras e respeitando os protocolos de higienização e distanciamento estabelecidos pelas autoridades de saúde.