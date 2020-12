Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, cumpriu o limite mínimo de aplicação de recursos em Saúde e Educação. Foto: Reprodução internet

Por Lili Bustilho

Cardoso Moreira - As contas do governo de Gilson Siqueira referente ao ano de 2019 do prefeito de Cardoso Moreira, no Noroeste Fluminense, foram aprovadas em sessão extraordinária, pela Câmara Municipal de Vereadores (CMCM), seguindo assim o parecer técnico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). A cidade, pelo segundo ano consecutivo, terminou a gestão do atual prefeito com superávit financeiro no valor de R$ 2.888.950,45.



Dos nove vereadores que compõem a Casa Legislativa, os seis presentes na sessão votaram a favor da aprovação. Participaram: Ediel Sardinha (MDB), Jocenildo Freitas de Medeiros (Solidariedade), Neriete Navarro Alves (Solidariedade), Salim Alexandre Tamy (Democratas), Sebastião da Costa Basílio (MDB) e Thiago Monteiro (Democratas).



O município cumpriu o limite mínimo de aplicação de recursos em Saúde e Educação. Da receita oriunda de impostos, foram destinados 26,64% para a Saúde, superando o limite estabelecido pela Lei Complementar 141/12 de 15%. Para a Educação, foram destinados 31,35%, respeitando o mínimo previsto de 25% na Constituição Federal.