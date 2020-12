Bicicleta teria sido furtada no interior de residência, na Rua Tancredo Rosa Ladeira, no distrito de Purilândia. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Uma adolescente de 13 anos foi surpreendida com uma bicicleta furtada trafegando pela RJ 230, na zona rural de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. A vítima, um lavrador de 64 anos, já havia acionado a PM, alegando que o veículo teria sido furtado no interior de sua casa no distrito de Purilândia. De acordo com a Polícia, a jovem alegou que a bicicleta teria sido furtada pelo irmão, não localizado até o fechamento desta matéria, que teria abandonado o objeto. O Conselho Tutelar acompanhou o registro na ocorrência na 139ª DL, onde a adolescente prestou depoimento e depois foi liberada.