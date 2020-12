Preso teria confessado o crime, devolvendo as aves e sendo autuado em flagrante na 142ª DL. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Cambuci - Um homem de 25 anos foi preso em flagrante por policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua) no Morro do Guarani, em Cambuci, no Noroeste Fluminense. De acordo com informações obtidas pela PM, o rapaz teria entrado na residência de um taxista de 66 anos e furtado seis pássaros, sendo dois trinca-ferros e quatro coleiros, devidamente registrados junto aos órgãos ambientais. O preso teria confessado o crime, devolvendo as aves e sendo autuado em flagrante na 142ª DL. Não há confirmação se houve pagamento de fiança.