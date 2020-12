Homem que foi preso já estaria envolvido em crimes relacionados à Lei Maria da Penha. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Um homem de 31 anos, possível autor de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, foi preso após invadir o Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O suspeito que possui determinação judicial que o proíbe de se aproximar da ex-companheira, pois teria a agredido em outra ocasião causou um tumulto na instituição social. Profissionais prestavam assistência à ex-mulher do envolvido quando ele teria invadido o imóvel. Ele foi detido por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) e levado à 143ª DL onde foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ficará à disposição da Justiça em uma unidade do sistema prisional, já que o crime é considerado inafiançável.