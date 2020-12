Jovem de 18 anos foi atingido no braço e na perna; Já a mulher de 39 anos levou um tiro no peito. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Publicado 21/12/2020 10:30 | Atualizado 21/12/2020 10:30

Itaperuna - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar as tentativas de homicídio de mãe e filho que foram baleados dentro de uma residência na Rua Isidoro Cândido Ferreira, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. O jovem de 18 anos foi atingido no braço e na perna. Já a mulher de 39 anos levou um tiro no peito. A equipe de resgate do 21 Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada e encaminhou os dois ao Hospital São José do Avaí.



Os criminosos que estariam encapuzados teriam chegado a pé ao endereço, arrombado a porta da residência e atirado. O rapaz teria sido ameaçado por ligações telefônicas, mas não reconheceu a voz da pessoa. A dupla tentativa de homicídio foi registrada na 143ª DL. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.