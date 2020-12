Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Foto: Jorge Luiz online

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O Disque Denúncia do Noroeste busca por informações sobre a tentativa de homicídio que ocorreu na Rua Mozar Bastos Soares, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. No dia que completou 25 anos, um homem foi baleado. De acordo com testemunhas, o atirador estava em uma motocicleta não identificada, efetuou vários tiros e fugiu.

A vítima foi atingida no braço e nas costas. Populares encaminharam o aniversariante à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e em seguida, ele foi transferido ao Hospital São José do Avaí. A tentativa de homicídio foi registrada na 143º DL onde o crime será investigado. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.