Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - O Disque Denúncia Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o homicídio de um homem de 37 anos, que foi executado a tiros, neste fim de semana, na Rua Pastor Joadir Pires Gonçalves, bairro Horto Florestal, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Após levar os tiros, a vítima caiu e morreu na calçada da casa onde morava. Uma equipe do 21 Grupamento de Bombeiros Militar (GBM-Itaperuna) foi acionada e comprovou o óbito. Na cena no crime foram arrecadas oito cápsulas de calibre 9mm, uma cápsula de calibre 40 e dois projéteis deflagrados. Ninguém testemunhou o crime. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.