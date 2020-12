"Natal mais fraterno e solidário!" Assim contribuiu em um gesto de amor o Rotaract Club de Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 21/12/2020 12:31

PORCIÚNCULA - As campanhas que buscam o "Natal Solidário" se espalham pelos municípios do Noroeste Fluminense. As equipes do Rotaract e Interact Club de Porciúncula realizaram neste domingo, 20, entregas de brinquedos para crianças dos distritos de Purilândia e Bate Pau.

Em suas redes sociais, os grupos descreveram como conseguiram proporcionar o gesto. "Com toda dedicação, esforço e compromisso, conseguimos realizar mais um projeto! Gostaria de agradecer a todos que compraram as rifas solidárias, todos que nos ajudaram indiretamente e diretamente, e a todos aqueles que doaram os brinquedos nos pontos de coleta e entraram em contato conosco, vocês ajudaram a dar ênfase nesse projeto tão fraterno e especial. Contudo, conseguimos alegrar a criançada e trazer alegria e esperança a elas, mesmo com esse ano todo complicado. Mas o bem sempre vence! Somos a ferramenta pra um mundo melhor!".

Acompanhe mais ações pelo link: https://www.facebook.com/rotaract.porciuncula.7

No último dia 12, os Rotaractianos e Interactianos de Porciúncula, realizaram o sorteio da "Rifa solidária". Foto: divulgação Distribuição de brinquedos para crianças de Purilândia e Bate Pau, em Porciúncula. Foto: divulgação

