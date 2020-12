Prefeito de Varre-Sai, Silvestre José Gorini, explicou que a compra do veículo foi possível com ajuda do dinheiro economizado pela Câmara de Vereadores. Foto: Divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Varre-Sai - A Guarda Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, conta agora com uma nova base localizada na Praça Amélia Vargas de Oliveira, no centro da cidade, que também recebeu novo mobiliário. A inauguração simbólica foi feita em uma cerimônia sem público na manhã desta segunda-feira (21/12), pelo prefeito Dr. Silvestre José Gorini.



“A ideia principal da nova base é proporcionar uma melhor condição de trabalho para nossos guardas municipais”, afirmou o comandante da Guarda Municipal de Varre-Sai, José Roberto Nascimento.



Para a aquisição do veículo, no valor de R$89.990,00, e a construção da cobertura da Feira Municipal Adalberto Oliveira Dutra, no valor de R$88.442,82 , foi utilizado o cheque de R$ 115.517,58, devolvido no dia 30 de dezembro de 2019 para os cofres públicos pelo então presidente da Câmara Municipal de Varre-Sai, Antônio José Ferreira (Tonho da Rapa). “A Guarda merece nosso carinho e apoio. Dr Silvestre avançou muito nesse aspecto e por isso agradeço a ele”, afirmou o vereador Tonho da Rapa.“



O dinheiro era parte do orçamento da Câmara Municipal de 2019 e como não foi utilizado, foi devolvido à Prefeitura Municipal de Varre-Sai. Com o dinheiro economizado, somados a mais recursos da Prefeitura de Varre-Sai, foi possível a aquisição do veículo e investimentos na infraestrutura da Feira Municipal.



“Todo o investimento feito para a Guarda Municipal visa proporcionar sempre melhores condições de trabalho e consequentemente, atender melhor à população de Varre-Sai”, lembrou o secretário municipal de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra.







Além do novo prédio, a administração municipal também adquiriu um novo veículo. Foto: Divulgação/PMVS

Inauguração simbólica foi feita em uma cerimônia sem público na manhã desta segunda-feira (21/12). Foto: Divulgação/PMVS