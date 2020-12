Homem foi encaminhado à 135ª Delegacia Legal de Itaocara e transferido para o sistema prisional. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAOCARA - Policiais civis da 135ª Delegacia Legal de Itaocara, no Noroeste Fluminense, coordenados pelo delgado Dr. Rodrigo Maia, cumpriram um mandado de prisão preventiva de um homem suspeito por envolvimento em violência doméstica. Ele teria desrespeitado uma medida protetiva de urgência, e por isso, foi decretada a prisão. De acordo com a Polícia Civil, após o registro do fato, o suspeito foi transferido para o sistema prisional do estado.

