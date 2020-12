Apreensão da sacola contendo 119 pinos (R$ 10 cada) e outros 55 pinos (R$ 20 cada), além de R$ 90. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas, após ação de policiais do 29º BPM de Itaperuna realizada no bairro Fiteiro. O suspeito teria sido visto jogando uma sacola contendo cocaína no mato localizado na Rua Palmira Ramalho. O material foi apreendido resultou 119 pinos (R$ 10 cada) e outros 55 pinos (R$ 20 cada), além de R$ 90. O envolvido se identificou como morador de Inhaúma, bairro do Rio de Janeiro localizado na Zona Norte. O homem foi autuado por tráfico de drogas na 143ª DL e permaneceu preso à disposição da Polícia Civil.