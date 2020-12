Médico do Exército, 1° Tenente Saulo Console, nasceu em Jabuticaba, zona rural de Itaperuna; aos 10 anos de idade mudou-se para o bairro Cidade Nova. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 23/12/2020 18:42 | Atualizado 24/12/2020 09:58

Itaperuna - Faltando cerca de uma semana da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel. Foram anunciados nesta quarta-feira, 23, mais três secretários da gestão do eleito, são eles: Turismo - Marcelo Nascimento; Fazenda - Ivan Lacerda de Souza e Cultura - Dr. Thiago Lopes.



O Dia traz a 17ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo escolhido pelo prefeito eleito para chefiar suas equipes.



Diretor médico da UPA de Itaperuna

Saulo Console de Oliveira

Nascido em 18/08/1981, no município de Itaperuna, RJ; filho de Josiel Oliveira Azevedo e Maria Madalena Console de Oliveira. Os pais são aposentados, a mãe foi professora e o pai foi trabalhador rural. Dona Maria Madalena possui a loja Leninha Confecções, próximo a rodoviária de Itaperuna; ambos são nascidos em Jabuticaba, zona rural do município. Dr. Saulo possui duas irmãs, a advogada Dra. Priscila Console e a empresária Poliana Console.

Publicidade



Família - Casado há 13 anos com Isabella Nascimento A. Console (natural de Santo Antônio de Pádua; ela se mudou para Itaperuna assim que nasceu; é formada em Administração de Empresas e acadêmica do 5º ano de Medicina). O casal possui dois filhos Isadora A. Console (10 anos) e João Pedro A. Console (2 anos).



Formação - O 1° Tenente Saulo Console é formado pela Universidade Iguaçu Campus I – Nova Iguaçu/ RJ onde concluiu em novembro de 2014.



• Especialização

Pós-Graduado Lato Sensu em Medicina do Trabalho,

Centro Sul do Paraná, FACSPAR , 14 de janeiro 2016



• Principais experiências profissionais

*Policlínica Itália Franco – Japeri, RJ.

Pediatria – Desde janeiro 2015 até o momento

Clínica Médica - Desde de Fevereiro 2016 até o momento Hospital Geral do Rio de Janeiro – Exército Brasileiro

1° Tenente – Oficial Médico R2

Clínica Médica - Abril de 2015 até o momento



*UPA Bom Pastor – Belford Roxo, RJ

Pediatria - Setembro de 2017 à fevereiro de 2019



*UPA Lote XV – Belford Roxo, RJ

Pediatria - Março 2019 até o momento

Clínica Médica – Março 2019 até o momento



Posto de Saúde do Cabuís – Nilópolis, RJ

Médico da família – Fevereiro 2019 até o momento



Expectativa para a nova gestão: "Chegamos no final de um ano muito difícil para nós da saúde. Um ano de muito aprendizado, muita renúncia, muito amadurecimento pra todos envolvidos direta e indiretamente na linha de frente ao combate ao Covid-19. Em tempos de pandemia, somos soldados de um exército desarmado. Lutamos não apenas contra um inimigo invisível, lutamos muitas vezes contra a escassez de equipamentos de proteção individual, a falta de infraestrutura...lutamos em busca de uma cura, embora muitas vezes só nos resta consolar. Sinto, apesar de inúmeras perdas, que cumpri meu papel neste período difícil, trabalhei arduamente, em plantões intermináveis. Pude no dia a dia de plantões, exercer com afinco o amor ao próximo e meu juramento médico. Atuei em grades hospitais públicos da baixada fluminense, atuei ainda nas Forças Armadas, dando minha contribuição ao exército e a nossa pátria. Agora, tenho a oportunidade de voltar pra minha terra Natal, minha querida Itaperuna, para ficar perto de minha família e poder agora, após longos anos, contribuir e trabalhar para meu povo. Chego em 2021 com muita fé no grande autor da vida, muita força, muita determinação e muita vontade de fazer meu melhor!"

Publicidade



Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus escolhidos. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".

Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:

Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretário de Governo - Murilo Rodrigues

Secretário de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretário de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretária de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretária de Receita - Martha Espoti

Secretário de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretário de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretária de Educação - Tereza Cristina

Secretário de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretário de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretário de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretário de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretário de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretário de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretário de Esporte - José Maria Guimarães

Secretário de Turismo - Marcelo Nascimento

Secretário de Fazenda - Ivan Lacerda de Souza

Secretário de Cultura - Dr. Thiago Lopes