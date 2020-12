Dr. Carlos José; Dra. Aline Arquette (juíza de Muriaé); Dr. Gilberto (Ufes); Dr. Ari Gonçalves e Dra. Hildeliza durante a live de lançamento do livro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - O novo coronavirus afetou a rotina da sociedade e muitos especialistas nas mais diversas áreas abordam o tema relacionando a disseminação mundial de uma nova doença com o dia a dia. Em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, a advogada, professora universitária e também pesquisadora, Dra. Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral, lançou pela Encontrografia a obra “As relações jurídicas e a pandemia da Covid-19” que é prefaciada pelo Promotor de Justiça do Estado da Bahia. Professor Cristiano Chaves de Farias, sob o título “Ressignificando o sistema jurídico”, nesta parte o jurista explica tamanhas transformações sociais que a pandemia ocasionou nos contratos em andamento.



Em entrevista ao O Dia, Dra. Hildeliza Boechat, conta que "AS RELAÇÕES JURÍDICAS E A PANDEMIA DA COVID-19 é uma obra inspirada nas transformações que a Pandemia acarretou e os efeitos desta excepcionalidade nos contratos mais comuns do brasileiro, daí a importância da análise neste momento histórico em que as relações jurídicas precisam ser revistas para se adequarem à nova realidade."



Temas abordados - "A obra analisa as consequências da pandemia nas diversas relações jurídicas já estabelecidas e a imperiosa renegociação sobre novas bases a fim de promover igualdade, justiça e equidade entre as partes envolvidas em um contrato rotineiro entre os brasileiros." Continua após a foto.

São autores também vários profissionais operadores do direito como juízes, oficiais de justiça, advogados, professores, mestrandos, doutorandos e doutores que analisam cada um dos temas. Foto: divulgação



Relevância da obra - "Neste momento, a obra se reveste de relevância, pois enquanto a pandemia não cessar, serão mantidas as medidas emergenciais e excepcionais dela decorrentes, principalmente neste momento em que estamos vivenciando uma segunda onda ou mesmo uma reinfecção pelo novo coronavírus.", destaca Dra. Hildeliza. Continua após foto.

Lançamento ocorreu em uma transmissão online com renomados profissionais da área do Direito. Foto: reprodução internet





Em relação ao inicio da pandemia aplicado aos estudos a pesquisadora acrescenta que "Quando a Covid chegou ao Brasil, impôs repensar certas situações tratadas nesta obra: o contrato de namoro, por exemplo, como instrumento de proteção à vontade dos casais que decidiram morar juntos durante a pandemia, mas sem intenção de viver em união estável, evitando assim os efeitos patriminias sobre a relação afetiva; os protocolos clínicos na prescrição off label; Responsabilidade do Estado e do hospital por contaminação do médico e de sua família; impacto sobre as relações trabalhistas; a telemedicina e a responsabilidade civil do médico e do hospital; intervenção estatal na medidas tributárias; contratos de consumo em tempos de excepcionalidade; questões referentes ao acesso do cidadão ao processo judicial eletrônico, que se tornou significativo neste momento; o papel da ouvidoria; a atuação do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região; Regime Jurídico Emergencial da lei 14.010/2020. Todos esses temas foram estudados com profundidade."

Questionada sobre o objetivo da obra, Hildeliza responde que "Os capítulos são inéditos e os autores lançam luzes aos aspectos que emergem das situações emergenciais trazidas pela COVID. A principal finalidade da obra é responder a certas necessidades urgentes da população quanto aos seus direitos de ter o contrato revisto e ou modificado no todo ou em certas cláusulas de acordo com a realidade imposta a partir do novo coronavírus. É importante ressaltar que a a renegociação e a revisão do contrato passam a ser necessárias a partir de novos parâmetros que a realidade exige."

O livro pode ser adquirido diretamente no site da Encontrografia e na Amazon. Acesse o link: http://encontrografia.com/books/as-relacoes-juridicas-e-a-pandemia-da-covid-19/

A obra é organizada pela Dra Hildeliza Boechat Cabral, Dr Gilberto Fachetti Silvestre e Doutorando Ari Gonçalves Neto e marca a conclusão do pós-doutoramento de Hildeliza na UFES sob supervisão de Dr Gilberto e é uma das frutíferas parcerias entre eles.



Sobre Hildeliza - Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral é Doutora e mestra em Cognição e Linguagem – Uenf. Pós-doutoranda em Direito Civil e Processual Civil – Ufes. Linha de pesquisa: vida, morte, dignidade humana e interfaces. Professora dos Cursos de Direito e de Medicina – Unig. Membro da Associação de Bioética Jurídica da UNLP – AR. Membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC). Membro do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP-Unig). Membro da Academia Itaperunense de Letras (Acil). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Bioética e Dignidade Humana (Gepbidh). Membro de comitê editorial das revistas acadêmicas. Professora dos cursos de pós--graduação em Neurociências e Psicopedagogia (Unig). Advogada – OAB-RJ nº 134443.