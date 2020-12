Anjos com os pastores na Cantata de 2019. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Santo Antônio de Pádua - A Paróquia Santo Antônio de Pádua, situada no Noroeste Fluminense, promoverá a “Terceira Cantata de Natal: Nasceu a Esperança!”. A transmissão será somente on-line e acontecerá a partir das 20h30, no dia 25 de dezembro, pelo Canal do Youtube WebTV Santo Antônio. O Dia conversou com José Alencar Mangia Junior sobre o evento deste ano e as duas edições realizadas em 2018 e 2019. De acordo com Alencar, as apresentações natalinas são uma tradição na referida igreja, sendo antes eram coordenadas pela Catequese Paroquial com a participação da Pastoral da Crisma, depois foram executadas por grupos e Ministérios de Teatro da Paróquia. Com o tempo o Auto de Natal deixou de ser realizado.



Primeira edição - Em 2018, tendo a frente o seu novo pároco, padre Paulo Henriques Barreto, sacerdote admirador da música sacra, manifestou-se o desejo da homenagem ao Menino Jesus e toda Comunidade Paduana. Foram convocados para essa missão os paroquianos: José Alencar Mangia Júnior que possui atuação e experiência de 20 anos na área do teatro sacro e Anna Léa Daher Meirelles catequista e especialista em liturgia. A equipe iniciou os trabalhos convocando os jovens da paróquia e montando o texto da apresentação.





Onde foi realizada a Primeira Cantata?

"Tia Léa como carinhosamente a chamamos cedeu sua casa para que os ensaios fossem realizados e sempre acolhia a todos e todas com carinho e alegria. Foi decidido que o espetáculo além de uma cantata também seria um Auto de natal com o tema: Nasceu o Salvador, contando com teatro, dança e músicas que seriam executadas pelo Ministério de Música Amém sob a coordenação de (Tetê). As coreografias foram desenvolvidas pela Companhia de Dança Twister Dance sob a coordenação de Mariana Curti Luz e Júlio Cesar Gonçalves Peixoto (Chuleba), companhia esta, que através de várias apresentações dentro do município e em toda região, vem adquirindo grande projeção dentro do contexto da dança”, conta Alencar.



Como foi a primeira apresentação?

"O espetáculo foi apresentado na praça em frente a Igreja Matriz e contou com a presença de inúmeros expectadores que foram prestigiar, além de ser filmada pela TV Nova Opção. Ao final o pároco padre Paulo Henriques Barreto agradeceu o empenho de todos e a dedicação dos participantes."



Qual o foi tema da segunda Cantata?

“Em 2019, a segunda Cantata e Auto de Natal foi realizada no dia 20 de dezembro com o tema: Jesus o Desejado das Nações. Devido ao tempo chuvoso ocorreu no interior da igreja. O espetáculo contava a história do nascimento de Jesus sob a ótica dos oprimidos. O povo que sofria nas mãos dos poderosos e que esperava a vinda do Messias."





Diferencial de 2019 - "Em 2019, os cantos foram executados pelo Ministério de Música Unidos em Cristo sob a direção de João Victor Jorge Ventura, um ministério jovem formado por membros de diferentes grupos e pastorais. O que foi um ponto de forte destaque a adesão de mais jovens ao projeto da Cantata e Auto de natal."





Coreografia de 2019 - "As coreografias mais uma vez abrilhantadas pela companhia Twister Dance. A Cantata e Auto de Natal foram um sucesso, tudo transcorreu de forma ímpar e majestosa, ao final padre Paulo agradeceu a dedicação dos coordenadores e cantou com o coro concedendo a benção a todos os presentes."



Edição 2020 - "Desta vez devido a pandemia do novo coronavírus, a cantata e Auto de Natal terão o tema: Nasceu a Esperança e será realizada de forma remota apresentada no canal da WebTV Santo Antônio, na plataforma youtube."





Idealização da WebTV - "Um canal idealizado pelo padre Paulo Henriques com o intuito de levar a evangelização e a transmissão das missas pela internet, o canal conta com programas de temas variados; Santo do dia, Momento com Maria, JOAM, Família em foco, Catequese, Pastoral da Crisma, transmissão de grupos de oração e missas. Bem como o programa Queremos Deus, com apresentação do pároco e de Ana Luísa Cunha."



Transmissão online deste Natal - "A Transmissão da Cantata e do Auto de Natal será no próximo dia 25 de dezembro, as 20:30min no canal. Vivemos tempos muitos difíceis neste ano de 2020, um ano atípico e precisamos crer que CRISTO JESUS é a nossa esperança, a nossa confiança que dias melhores virão, esperamos que no júbilo do nascimento do Salvador um novo tempo de alegria, saúde e fé se instaure em toda humanidade. Para isso contamos com todos e todas assistindo nossa Cantata e auto de Natal e celebrando que com Jesus nasce a VERDADEIRA ESPERANÇA.", conclui Alencar.

Padre Paulo Henriques Barreto. Foto: divulgação

Anna Léa Daher Meirelles, coordenadora. Foto: divulgação

José Alencar Mangia Júnior, coordenador. Foto: divulgação

Cantata de 2018, personagens José e Maria. Foto: divulgação

Companhia de dança Twister Dance, em 2019. Foto: divulgação

Elenco da Cantata 2019. Foto: divulgação