Decreto em vigência dispõe de novas medidas temporárias em Porciúncula, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/ PMP

Por Lili Bustilho

Porciúncula - O município de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, teve flexibilizado o funcionamento de bares, restaurantes, quiosques e afins, que estavam impedidos de funcionar livremente desde o dia 11 de dezembro. O prefeito, Leo Coutinho, assinou o decreto 2.177 que dispõe de novas medidas temporárias, permitindo que os estabelecimentos funcionem sem restrição de horário, com permissão de uso de mesas observando as medidas preventivas e normas de biossegurança para controle do novo coronavírus.



O Decreto 2.177 mantém a proibição de realização de eventos com apresentações artísticas em estabelecimentos comerciais. Também continua sendo obrigatório o uso de máscaras e o controle no distanciamento social.