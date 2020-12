Em função das festas de fim de ano, a Feira Livre ocorrerá nas duas próximas quintas-feiras, dias 24 (véspera do Natal) e 31 de dezembro (véspera do Ano Novo). Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Itaperuna - A tradicional Feira Livre do bairro Cidade Nova, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, será antecipada nesta semana e acontecerá na quinta-feira, 24 (véspera do Natal). A Prefeitura informou que excepcionalmente – em função das festas de fim de ano -, também na próxima semana, a Feira Popular funcionará na quinta-feira, 31 de dezembro (véspera do Ano Novo). O retorno do funcionamento aos sábados só após a passagem de ano.









Publicidade