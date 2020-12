Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustlho

Santo Antônio de Pádua - O Disque Denúncia do Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o homicídio de um aposentado de 71 anos que foi executado na última segunda-feira com tiros na cabeça, no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua. De acordo com informações de testemunhas, a vítima estava no interior de seu veículo – GM Blazer de cor preta – em frente à sua residência, na Avenida Eunice Kezen, quando duas pessoas de moto se aproximaram e o que estava na garupa atirou contra o idoso. A vítima não resistiu e morreu antes da chegada dos bombeiros que removeram seu corpo após a perícia, ao IML de Itaperuna. O caso está sendo investigado pela 136ª DL. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.