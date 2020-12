Dupla foi abordada na Avenida Prefeito Orlando Tavares, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/12/2020 10:27

ITAPERUNA - Um rapaz de 18 anos foi preso por tráfico e associação ao tráfico de drogas, além de porte ilegal de arma de fogo; junto com ele estava um adolescente de 16 anos que foi apreendido por fato análogo aos mesmos atos ilícitos. A dupla seguia pela Avenida Prefeito Orlando Tavares, bairro Cehab, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em um carro por aplicativo quando foi abordada por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ), na noite desta terça-feira (22). Os militares foram informados que as drogas seriam levadas ao Loteamento São Manoel e abordaram os passageiros do veículo.





Publicidade





Os policiais verificaram que a dupla estava transportando 57 buchas e dois pedaços de maconha, 11 pinos de cocaína, um revólver da marca Rossi de calibre 38, além de três munições intactas, balança de precisão, dois celulares, R$ 50 e material utilizado para comercializar as drogas. O adolescente assumiu a propriedade da arma. O fato foi apresentado à 143ª DL sendo o rapaz autuado e permanecendo preso à disposição da Polícia Civil. Já o adolescente prestou depoimento e foi liberado. O material foi encaminhado à perícia resultando em 770 gramas de maconha e 11 gramas de cloridrato de cocaína.

Publicidade

Passageiros estavam transportando 57 buchas e dois pedaços de maconha, 11 pinos de cocaína, um revólver da marca Rossi de calibre 38, além de três munições intactas, balança de precisão, dois celulares, R$ 50 e material utilizado para comercializar a droga. Foto: divulgação