Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após atirar contra duas pessoas, na noite desta terça-feira (22), no bairro São Mateus, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. PMs do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram acionados para verificarem disparos efetuados na Rua Oscar Inácio Rodrigues. Os policiais souberam que o infrator havia tentado matar outro jovem. O suspeito foi localizado na casa dele. Os policiais fizeram contato com a mãe do envolvido e o caso foi apresentado à 143ª DL onde o infrator permaneceu à disposição da Polícia Civil, após ser apreendido por fato análogo de tentativa de homicídio. Uma câmera de sistema de segurança registrou imagens da tentativa de homicídio.



Tentativa de homicídio - Um jovem de 16 anos foi atingido por quatro tiros, sendo um no pescoço, outro na boca e dois nas costas. A equipe de resgate do 21 Grupamento de Bombeiros Militar foi acionada e encaminhou o baleado ao Hospital São José do Avaí na noite desta terça-feira (22). A vítima estava com um rapaz de 18 anos na Rua Oscar Inácio Rodrigues, bairro São Matheus. O atirador estava encapuzado quando aproximou-se dos rapazes e efetuou os disparos. A dupla saiu correndo, sendo que o adolescente caiu ferido na calçada da Rua Vicente Celestino.