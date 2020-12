Histórico de casos positivos em Itaperuna é de 6.345 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 22 de dezembro. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - O avanço rápido do novo coronavírus fez o município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, registrar 127 novos casos da doença nas últimas 24 horas. De acordo com o último boletim epidemiológico (22) a cidade subiu de 248 para 375 casos positivos ativos, dos quais seis pacientes estão internados. No mesmo intervalo de tempo não houve alteração no número de óbitos, permanecendo em 130, sendo que outras 19 mortes estão sendo investigadas.

O histórico de casos positivos é de 6.345 pessoas infectadas no período de pandemia de 11 de março até 22 de dezembro. No total, se recuperaram 5.840 pessoas, deixando o município com 375 casos confirmados ativos, dos quais seis pacientes estão internados e 369 em isolamento domiciliar.