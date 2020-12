Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu dois alertas para a região; um deles – um alerta vermelho – é para chuvas de moderada a forte intensidade e que serão persistentes entre esta quarta e quinta. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/12/2020 11:58

Itaperuna - Todas as cidades do Noroeste Fluminense fazem parte do alerta de órgãos meteorológicos que apontam o risco de fortes chuvas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou o aviso que teve início nesta quarta-feira, 23, às 11h. O término deste comunicado é para a véspera do Natal, dia 24, às 12h. A previsão aponta perigo de chuva forte entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Há ainda de acordo com o órgão, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta na Região abrange: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) emitiu dois alertas, sendo um deles – um alerta vermelho – é para chuvas de moderada a forte intensidade e que serão persistentes entre esta quarta e quinta. Há condição para acumulados elevados que em alguns pontos poderão ser superiores a 100 mm. O outro aviso emitido pelo órgão é para o risco de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios entre esta quarta e quinta. “Localmente a chuva poderá ser intensa em curto período de tempo e vir também acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e/ou queda de granizo” – alerta o CPTEC.

Instruções do Inmet:

*Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

*Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

*Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).