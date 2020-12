Nos dias 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro, as agências bancárias permanecerão fechadas para atendimento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA- Alguns moradores do Noroeste Fluminense já estão atentos ao horário de funcionamento dos bancos neste fim de ano e anteciparam a ida às agências. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nesta quinta-feira (24/12), véspera de Natal, os estabelecimentos bancários de todo o país funcionarão em horário especial, ficando abertas somente das 9h às 11h.



Apesar da Febraban, informar que "os carnês e contas de consumo, como água, energia e telefone, vencidos nos feriados poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte", alguns consumidores preferem antecipar as quitações como é o caso do itaperunense aposentado Norival Xavier, 79 anos. "Não gosto de deixar nada para a última hora e nem uso a internet então já paguei tudo que vence no feriado. É melhor adiantar quando se pode", destaca.

Já no dia 25 as agências permanecerão fechadas para atendimento; apenas os caixas eletrônicos continuarão funcionando. Nos dias 28, 29 e 30 de dezembro, a abertura dos bancos ocorrerá no horário normal – aquele que vem sendo seguido durante a pandemia. Já a partir do dia 4 de janeiro, o atendimento será retomado normalmente.

A bonjesuense Claudia Ribeiro, 57 anos, também já quitou suas faturas. "Sei que posso pagar sem multa, mas minhas contas que vencem em feirado sempre pago antes. Não faço nenhum pagamento pela internet então é um hábito que tenho vir antes. É difícil mudar essa ideia com quase 60 anos", brinca a professora.



O último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias, será 30 de dezembro. “A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras” – destaca a Febraban.