Por Lili Bustilho

Publicado 23/12/2020 14:26 | Atualizado 23/12/2020 14:33

Porciúncula - A operação intitulada "Desvende" realizada por policiais civis da 139ª Delegacia Legal de Porciúncula, no Noroeste Fluminense, com o apoio de militares do 29º BPM (Itaperuna) e também em conjunto com agentes de outras delegacias, entre estas, 140ª DL (Natividade), 143ª DL (Itaperuna), 148ª DL (Italva) visa cumprir mandados de prisão temporária de 30 dias expedidos pela juíza Dra. Leidejane Chieza contra suspeitos por envolvimento em crime de tentativa de homicídio e tráfico de drogas no município. A ação foi iniciada na manhã desta quarta-feira (23).



De acordo com a Polícia, dois dos suspeitos, sendo um de 27 anos e outro de 44, já estão presos na unidade de custódia de Campos dos Goytacazes, no Norte do estado. Um rapaz de 28 anos, foi localizado em casa no bairro Ilha; outro de 24, no bairro João Francisco Braz e um jovem de 21, no Morro São João Batista. Todos os envolvidos estão prestando depoimentos na 139ª DL de onde serão transferidos e ficarão à disposição da justiça no sistema prisional. A operação policial segue em andamento.

