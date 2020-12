Prefeitura ressalta que liberação no entanto exige que sejam adotadas medidas para evitar aglomeração como a redução na capacidade de atendimento. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 23/12/2020 14:55 | Atualizado 23/12/2020 14:57

Italva - O município de Italva, no Noroeste Fluminense, teve flexibilizado alguns pontos relacionados ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais. O prefeito Interino, Alcirley de Campos Lima, baixou um novo decreto nº 2764 (22/12) que altera algumas restrições do ato anterior. Mudanças seguem válidas até 4 de janeiro de 2021.



O novo ato altera o artigo 3º do Decreto Municipal nº 2753 e estende o horário de funcionamento do comércio para as 21 horas. A mudança também libera os bares, lanchonetes, quiosques e similares a voltarem a atender presencialmente após às 18 horas.