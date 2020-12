José Edson "Edinho de Mamãe" é referência no instagram quando o assunto é humor; ele venceu o novo coronavírus. Foto: divulgação

Itaperuna - O humorista, José Edson da Silva, mas conhecido como Edinho Mamãe, venceu a luta contra a Covid-19. Seguido por mais de 600 mil pessoas, entre estas, centenas de moradores de Itaperuna e demais cidades do Noroeste Fluminense, ele que além de atuar na carreira artística é bacharel em educação física e estudante de fisioterapia deixou uma mensagem de agradecimento pela corrente de orações formada no interior do Rio em prol de sua recuperação. Em um vídeo enviado ao O Dia, o artista deixa seu alerta e chama a atenção para os riscos da doença.

Relato - Após permanecer durante 6 meses em quarentena, no mês de outubro, Edinho Mamãe começou a sentir ausências de olfato e paladar, além de fortes dores nas pernas. Ao realizar o teste da Covid-19 recebeu a testagem positiva para a doença. O humorista permaneceu durante um mês em isolamento para realizar o tratamento adequado. Nesse período passou por alguns procedimentos, exames e tomografia quando foi diagnosticado com alguns problemas de saúde o fazendo buscar acompanhamento médico com Dr. Tiago Herculano e o nutricionista Adilson de Oliveira. O digital influencer interpreta personagens em seu Instagram @edinhomamae e compartilha conteúdos de humor; em destaque, está o quadro Conselhos da Madame Mamãe. Natural de Arapiraca, a segunda maior cidade do Estado de Alagoas, o comediante conta que os casos positivos cresceram significativamente em sua terra natal. Continua após foto.

Edinho se tornou influenciador digital com o apoio dado por amigos que sempre confiaram no seu potencial como artista, apostando no seu jeito brincalhão de levar a vida cm bom humor e fazendo piada de tudo. Foto: divulgação

Desde a infância o humorista está no universo do teatro. Já participou de oficinas com o humorista Carlinhos Maia, e agora colhe os frutos em suas redes sociais. São campanhas, eventos e publicidades de diversos produtos, além do carinho por onde passa. “Não tinha noção de que um dia eu seria parado na rua, com as pessoas me pedindo fotos, dizendo que são minhas fãs e que se divertem com o meu trabalho. Realmente, é um universo mágico” finaliza.

A versatilidade de Edinho já fez o influenciador digital obter mais de 650 mil seguidores; Itaperuna é uma das cidades do interior com maior número de pessoas que o acompanham nas redes sociais.. Foto: divulgação