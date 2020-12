Dr. Ivan Lacerda é advogado e entre suas atuações profissionais possui 50 anos de serviços prestados ao município. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Faltando menos de uma semana para ser empossado prefeito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem a composição dos chefes de todas suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel. Foram anunciados nesta quarta-feira, 23, mais três secretários do novo governo, são eles: Turismo - Marcelo Nascimento; Fazenda - Dr. Ivan Lacerda e Cultura - Dr. Thiago Lopes.



O Dia traz a 18ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo escolhido pelo prefeito eleito para chefiar suas equipes.

Secretaria Municipal de Fazenda

Ivan Lacerda de Souza

Nascido em 07/11/1946 em Itaperuna/RJ, filho de Euzébio Soares de Souza e Silvia Lacerda de Souza, casado com Rosane de Oliveira Teixeira Souza e filha Cristia Kethlin Mello de Oliveira Lacerda.

Formação: técnico em contabilidade, graduado em Direito pela Faculdade do Vale do Rio Doce e advogado.



Atuação Profissional: servidor público municipal aposentado, exerceu o cargo de contador no município, tendo sido Secretário Municipal de Planejamento e de Fazenda em várias gestões, com 50 anos de serviços prestados ao município.



Expectativa para a nova gestão: "Dou graças a Deus por me dar forças para seguir nessa nova caminhada na gestão pública. Tive a honra de ter estado Secretário de Fazenda na gestão de nosso Prefeito Alfredo. Agora, acionado para participar da gestão que se inicia em 01/01/2021. Sou grato ao prefeito por me confiar mais uma vez esta pasta. Acredito na Administração que será conduzida com impessoalidade, moralidade, zelo e transparência em benefício de nossa comunidade. Desejo a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo com muita saúde, paz e felicidade".



Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus escolhidos. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão".

Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:

Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretário de Governo - Murilo Rodrigues

Secretário de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretário de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretária de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretária de Receita - Martha Espoti

Secretário de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretário de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretária de Educação - Tereza Cristina

Secretário de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretário de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretário de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretário de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretário de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretário de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretário de Esporte - José Maria Guimarães

Secretário de Turismo - Marcelo Nascimento

Secretário de Fazenda - Dr. Ivan Lacerda

Secretário de Cultura - Dr. Thiago Lopes



Diretor médico da UPA de Itaperuna - 1° Tenente Saulo Console (médico oficial do Exército)