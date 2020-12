Enio Borges é formado em História; funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Itaperuna e possui 20 anos de serviços prestados ao poder público Municipal e Estadual. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Itaperuna - Às vésperas da posse, o prefeito eleito de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, já tem formada toda a composição dos chefes de suas futuras equipes. Alfredão, que administrará pelos próximos 4 anos a maior cidade da Região, já foi prefeito na gestão de 2013 a 2016, mas não tentou a reeleição no pleito seguinte vindo a se candidatar novamente ao referido cargo para as eleições municipais 2020. Na ocasião Alfredão ganhou a disputa com 38,47% dos votos válidos sendo escolhido por 19.640 eleitores. Seu vice-prefeito é Emanuel Medeiros, o Nel.



O Dia traz a 21ª reportagem da série "Primeiro Escalão de Alfredão" com o intuito de informar aos leitores o perfil de cada novo escolhido pelo prefeito eleito para comandar os principais setores e pastas administrativas.

Diretor do Demut

Enio César Borges Pinheiro

Nascido em Santo Antônio de Pádua, em 05/01/1971, solteiro, filho de Enis José Pinheiro e Nilsea Borges Pinheiro. Formado em História; cursando Pós-graduação em Trânsito e Tráfego; funcionário efetivo da Prefeitura Municipal de Itaperuna (professor de História).

Enio possui 20 anos de serviços prestados ao poder público Municipal e Estadual, entre eles:

*Agente de Desenvolvimento Regional do Gabinete do Governador (ADR 1999/2002);

*Diretor da Fundação Leão XIII (Noroeste Fluminense 13 municípios – 2003/2004);

*Assessor Especial de Gabinete da Secretária de Estado de Governo (2005/2006);

*Conselheiro Tutelar da Prefeitura Municipal de Itaperuna (2007/2009);

*Diretor de Transito da Prefeitura Municipal de Itaperuna - DEMUT (2010/2011);

*Diretor do DETRO-RJ Departamento Estadual de Transportes Rodoviários (PACRE IV - Noroeste Fluminense 13 municípios - 2014/2016).

Projetos - "Pretendo implantar novos semáforos, mais modernos e com contadores digitais, programados via internet e por aplicativos. Melhorar de forma significativa a sinalização da cidade, que a anos não recebe os investimentos que merece e necessita nesta área.”



Expectativa para a nova gestão: "Recebi a missão do prefeito Alfredão para ajudar a dar uma cara mais moderna à Itaperuna e isso é o que mais gosto de fazer. Assumo com uma vontade imensa de produzir algo que fique de legado para o hoje e o futuro e para isso vou contar com meus amigos secretários das demais pastas, que aliás, considero um time impecável."



Determinação ao cargo - "É um grande desafio que recebo de coração aberto e com disposição para trabalhar. Nossa Itaperuna cresce muito rapidamente e necessita de resposta rápida na melhoria do transito. Vamos unir forças e trabalhar com dinamismo para melhorar cada vez mais o transito de nossa cidade. Missão dada é missão cumprida! Aproveito a oportunidade para desejar a todos um Ano Novo de muita paz e realizações para todos nós.”

Escolhas de Alfredão - Durante seu pronunciamento no último dia 04, o prefeito eleito falou sobre expectativas e motivos para as escolhas de seus escolhidos. "Agradeço a Deus por este momento. No governo passado anunciei por último a lista com os nomes e percebi que deveria fazer diferente dessa vez. Busco o lado técnico, orientação divina e a parceira durante toda a campanha política. Ser eleito pela segunda vez é orgulho, responsabilidade e temos que honrar todo povo. Não vamos dividir o município com objetivos políticos. Vamos governar para todos." O eleito acrescentou que "temos que buscar o melhor para Itaperuna e não apenas trabalhar para quem votou na gente. Somos cidade polo e temos que crescer, melhorar buscando a coletividade. Não importa o segmento, mas peço que todos tementes à Deus orem por nossa gestão", enfatiza Alfredão.



Confira as pastas e secretários do novo governo municipal:

Procurador Geral - Dr. Samuel Portela

Secretário de Governo - Murilo Rodrigues

Secretário de Gabinete - Dr. Marcelo Poeys

Secretário de Administração - Dr. João Paulo Medeiros

Secretário de Desenvolvimento - Helielcio Salles

Secretária de Controle - Paula Salles Rodrigues

Secretária de Receita - Martha Espoti

Secretário de Planejamento - Dr. Alessandre Seródio

Secretário de Saúde - Marcelo de Ferreira

Secretária de Educação - Tereza Cristina

Secretário de Assistência Social - Oliver Trajano

Secretário de Obra - Alexandre da Auto Escola

Secretário de Meio Ambiente - Frankilane Arcanjo

Secretário de Agricultura - Sérgio Zampier

Secretário de Defesa Civil - Major PM Luz

Secretário de Transporte - Ronaldo Ramos

Secretário de Esporte - José Maria Guimarães

Secretário de Turismo - Marcelo Nascimento

Secretário de Fazenda - Dr. Ivan Lacerda

Secretário de Cultura - Dr. Thiago Lopes

Diretor médico da UPA de Itaperuna - 1° Tenente Saulo Console

Diretor do Demut - Enio Borges