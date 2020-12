Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - O Disque Denúncia do Noroeste busca informações que ajudem a Polícia a desvendar o assassinato de um jovem de 22 anos, ocorrido na última sexta-feira, 25, na localidade conhecida como Marca Tempo, em Itaperuna. A vítima foi surpreendida pelo criminoso quando estava na Rua Pastor Joadir sendo atingido por disparos na cabeça e tórax; o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) preservaram a cena do crime até ser realizada perícia sendo o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML). O homicídio provocado por disparos de arma de fogo foi registrado na 143ª DL e a motivação do crime está sendo investigada. Informações anônimas podem se passadas ao Disque Denúncia do Noroeste pelo whatsapp (22) 9.9980-1177. O sigilo é absoluto. O anonimato é garantido.