Desentendimento entre casal ocorreu no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Um homem de 24 anos foi preso após desentendimento com a esposa de 29 anos, em um estabelecimento comercial localizado no bairro Boa Fortuna, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com a vítima, durante discussão, o marido quebrou a porta de seu comércio e passou a agredi-la com socos e chutes. A mulher passou mal e foi encaminhada ao Hospital São José do Avaí. O jovem levado à 143ª DL para o registro do flagrante.