Equipes do 36 BPM após receberem denúncia foram até o bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, onde encontraram 2.446 pinos de cocaína dentro de uma casa. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - Uma carga de drogas com 2.446 pinos de cocaína prontos para a comercialização, foi apreendida no interior de uma residência abandonada no bairro Cidade Nova, em Santo Antônio de Pádua, no Noroeste Fluminense. Policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ) foram até a Rua Antônio José de Caires verificar denúncia que indicava a existência de tráfico de drogas no local. Durante buscas pelo interior da casa, além da droga foram apreendidos uma balança de precisão e material para a embrulhar o entorpecente. Um homem de 26 anos foi preso e autuado em flagrante na 136ª DL.