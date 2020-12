Rapaz contou na 140ª DL de Natividade que o material era de sua propriedade; ele foi autuado por posse e uso de entorpecente, ouvido e liberado. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

VARRE-SAI - Um jovem de 24 anos foi detido e três pés de maconha foram apreendidos durante buscas em uma residência localizada no bairro Santa Lúcia, em Varre-Sai, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) foram ao local verificar denúncia que indicava para o cultivo da droga em uma casa. O pai do suspeito atendeu a equipe policial e autorizou buscas, resultando na apreensão dos vasos com as plantas. Acompanhado da advogada, o rapaz contou na 140ª DL de Natividade que o material era de sua propriedade. Ele foi autuado por posse e uso de entorpecente, ouvido e liberado.