Rio Muriaé chegou a transbordar em alguns locais de Italva, no Noroeste Fluminense, como na Rua João da Silva Moço, no Parque Industrial. Foto: Italva em foco

Por Lili Bustilho

Publicado 26/12/2020 16:32

ITALVA - As fortes chuvas que atingiram os municípios do Noroeste Fluminense nas últimas 24 horas fizeram o nível do Rio Muriaé, em Italva, subir na madrugada deste sábado, 26. A cidade registrou pontos de alagamentos, principalmente no Parque Industrial. A Defesa Civil Municipal ainda não divulgou dados da medição, mas de acordo com o INEA, o rio marcou 5,49cm, às 10h28 da manhã deste 26 de dezembro. Porém segue estabilizado.

Município com pontos de alagamentos, após chuvas intensas. Foto: Italva em foco