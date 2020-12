Miracema, no Noroeste Fluminense, foi um dos municípios onde mais choveu no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação DCM

Por Lili Bustilho

Publicado 26/12/2020 17:47 | Atualizado 26/12/2020 18:21

MIRACEMA - A Defesa Civil de Miracema no Noroeste Fluminense colocou o município em estado de alerta após as fortes chuvas que atingiram a Região e afetaram alguns miracemenses. De acordo com o órgão, a chuva neste Natal causou alguns problemas na zona urbana e na zona rural, mas diante do volume de 109mm em apenas 6 horas os danos foram pouquíssimo. Devido ao solo encharcado qualquer nova chuva apresentará risco geológico alto, ainda segundo o órgão, que pede a população para que se mantenha atenta a qualquer sinal de deslizamentos. A Defesa Civil Municipal continua monitorando a situação e emitindo alerta caso necessário. Foi registrada e elevação no nível do Ribeirão Santo Antônio, que corta o perímetro urbano da cidade. Continua após foto.

Devido ao solo encharcado qualquer nova chuva apresentará risco geológico alto. Foto: divulgação DCM

Confira na integra o comunicado divulgado pelo órgão municipal emitido no fim da tarde deste sábado, 26:

Previsão de Risco Geo-Hidrológicos

Neste sábado (26/12/2020), o cenário de risco de eventos geo-hidrológicos para as mesorregiões do Brasil é apresentado a seguir:

Região Sudeste: Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.

Considera-se MODERADA a possibilidade de ocorrência de eventos geo-hidrológicos para todo o estado do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, além das mesorregiões Sul das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana de Belo Horizonte e Vale do Rio Doce em Minas Gerais devido a previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte. Algumas dessas regiões possuem acumulados prévios elevados, além da suscetibilidade e elevado número de populações expostas, favorecendo eventos de enxurradas e deslizamentos com atenção especial para os municípios que já tiveram ocorrências registradas nos últimos dias.



Região Norte: Amazonas e Pará.

Considera-se MODERADA a possibilidade de eventos geo-hidrológicos na região metropolitana de Manaus, pelos acumulados de chuva dos últimos dias, somado a previsão meteorológica e a alta suscetibilidade da região. Para a mesorregião de Santarém-PA é MODERADA a possibilidade de eventos hidrológicos, de enxurrada e alagamento, em áreas urbanizadas devido a previsão de pancadas de chuva que podem gerar altos acumulados. Continua após foto.

Defesa Civil de Miracema, no Noroeste Fluminense, divulgou previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o Cemaden, Foto: divulgação

Para este sábado ainda há possibilidade de chuva forte no Noroeste Fluminese, segundo dado do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET.

Defesa Civil Municipal colocou o município em alerta devido ao acumulado de chuva. Foto: divulgação DCM