Nível do Rio Muriaé no município atingiu 3,94m às 10h15min deste sábado e estágio de monitoramento é mantido em Alerta, nível laranja. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 26/12/2020 18:26

ITAPERUNA - O nível do Rio Muriaé, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, subiu devido as fortes chuvas que estão acocntecendo na zona da mata de Minas Gerais. Às 11h29 da manhã deste sábado, 26, a prefeitura informou que o município entrou em estágio de alerta nível laranja. De acordo com a publicação, às 10h15 o nível chegou a 3,94 metros e o status de Alerta é decretado quando as cotas situam-se entre 3,89m e 4,19m.

O CEMADEN (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do Rio de Janeiro) emitiu nota, na noite desta exta-feira, 25, informando a possibilidade de transbordo do Rio Muriaé nas próximas horas devido aos altos acumulados pluviométricos registrados no Estado de Minas Gerais nesta semana.

"Segundo a SEMDEC, a previsão de precipitação (quantidade de chuva) no setor da Bacia Hidrográfica do Rio Muriaé, à montante de Itaperuna, para as próximas 24 horas é relativamente ALTA, variando entre 22 mm e 45 mm (Miraí, Muriaé, Patrocínio do Muriaé e Laje do Muriaé), razão pela qual o nível verificado na calha poderá sofrer acréscimos nas próximas horas, o que acarretaria na elevação do estágio para o nível de ALARME (Cotas entre 4,19m E 4,49m)”, diz a publicação feita na página oficial da prefeitura.

A Defesa Civil Municipal informa que está de plantão, monitorando todos os dados e – de acordo com as últimas previsões, indicadores meteorológicos e pluviométricos combinados aos gráficos da situação de toda a bacia do Rio Muriaé – a avaliação é de que a probabilidade de que a cota possa chegar aos 4 metros existe, mas para que haja transbordamento é necessário que o nível d’água alcance os 4,20 metros, o que, no entanto, não é esperado até a manhã de hoje (26), de vez que a vazão está excelente (neste momento acima dos 526 mil litros por segundo).



A nota da prefeitura acrescenta que: Para que o rio apresente um transbordamento inicial (alagando a Avenida Beira Rio e elevando o estágio de monitoramento para o de ALARME) o nível d’água tem que chegar aos 4,20m. Uma situação de ALARME MÁXIMO (onde as águas alcançam a Avenida Cardoso Moreira) só acontece quando a Cota atinge os 4,50m (transbordamento final). Apesar do estágio de ALERTA, em relação ao nível do Rio Muriaé, a classificação do RISCO GEOLÓGICO (quedas de barranco), no município, em função das chuvas, ainda é “BAIXO”, bem como a do RISCO HIDROLÓGICO (inundação gradual), tido como “MODERADO”.

