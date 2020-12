Um dos estabelecimentos que seguia mantendo atrações em sua agenda se despediu de 2020, em sua rede social, promovendo no último domingo uma tarde de pagode com capacidade reduzida. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 28/12/2020 12:16 | Atualizado 28/12/2020 18:26

ITAPERUNA - A maior cidade do Noroeste Fluminense, Itaperuna, com cerca de 100 mil habitantes, não terá comemoração oficial neste réveillon. Seguindo as regulamentações do Decreto Municipal em vigência – o de nº. 6.347, de 01 de dezembro de 2020 – estabelecendo medidas para a prevenção ao contágio e ao enfrentamento à pandemia da Covid-19, está proibida a realização de eventos ou qualquer outra atividade no município com a presença de público ainda que previamente autorizadas que envolva aglomeração de pessoas.

Bares, restaurantes, lanchonetes, casas de shows e salões de festas que em grande maioria promoviam reuniões comemorativas nesta época do ano tiveram o limite de público limitado em 50% de sua capacidade de lotação, mas podem oferecer música ao vivo e som em geral desde que haja o distanciamento de dois metros entre as mesas e com ocupação máxima de quatro pessoas por mesa, porém, ainda não há divulgação de previsão de funcionamento para a noite do dia 31 de dezembro. Um dos estabelecimentos que seguia mantendo atrações em sua agenda se despediu de 2020, em sua rede social, promovendo no último domingo uma tarde de pagode com capacidade reduzida, de acordo com seus organizadores.

Publicidade

As tradicionais reuniões em família e entre amigos devem continuar ocorrendo como foi no Natal apesar de alguns moradores ainda optarem pelo isolamento social e total prevenção ao novo coronavírus. Muitos reduziram os números de participantes, mas ainda se confraternizam de alguma maneira.