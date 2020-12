Um homem de 36 anos havia sido denunciado por guardar carga de entorpecentes. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Porciúncula - Ação de policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) na localidade conhecida como Morro do Cristo Rei, em Porciúncula, resultou na apreensão de 3.500 pinos para embalar cocaína e um pé de maconha. Um homem de 36 anos havia sido denunciado por guardar carga de drogas sendo ele localizado e negando o envolvimento. Na residência do suspeito, ele entregou um pé de maconha e 500 embalagens para cocaína. Durante buscas no quintal, os militares encontraram mais três mil pinos. O homem foi autuado por posse e uso de droga, além de associação ao tráfico de drogas na 139ª DL, ouvido e liberado.