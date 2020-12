Ação na localidade de Goiabal, zona rural de Cambuci, no Noroeste Fluminense. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

CAMBUCI - Um evento com cerca de 200 pessoas que não teria autorização para ser realizado foi interrompido por policiais do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua-RJ), na localidade de Goiabal, zona rural de Cambuci, no Noroeste Fluminense. Um homem de 52 anos que seria o responsável pelo encontro deve responder junto à 142ª Delegacia Legal que registrou o caso por infração de medidas preventivas (artigo 268 do código de processo penal – Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).