Bom Jesus do Itabapoana - Um homem de 45 anos suspeito por envolvimento em furtos foi preso por policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) no bairro Santa Terezinha, Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. Ele foi localizado na Rua Coronel Portugal. Contra o suspeito havia sido decretada prisão preventiva. O fato foi apresentado à Central de Flagrantes da 143ª DL e o homem ficará à disposição da justiça no Presídio Diomedes Vinhosa Muniz.