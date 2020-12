Miracema sob a responsabilidade do prefeito, Clovis Tostes de Barros, teve 17 determinações; 16 impropriedades e 1 recomendação. Foto: reprodução internet

MIRACEMA - Na última sessão telepresencial de 2020, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio contrário à aprovação do exercício de 2019 de Miracema, no Noroeste Fluminense. O relatórios de prestação de conta foi aprovado por unanimidade pelo Corpo Deliberativo da Corte de Contas e será encaminhados para a Câmaras dos Vereadores, onde o documento será avaliado em definitivo pelo poder legislativo. O conselheiro Rodrigo do Nascimento relatou a prestação de contas que recebeu o parecer prévio contrário à aprovação de Miracema.

Miracema sob a responsabilidade do prefeito, Clovis Tostes de Barros teve 17 determinações; 16 impropriedades e 1 recomendação. Entre alguns dos destaques positivos está as despesas tendo no parecer que "As despesas realizadas no exercício de 2019 representaram 96,36% das despesas autorizadas, resultando em uma economia orçamentária de R$ 4,08 milhões (...) O montante da despesa empenhada, registrada no Balanço Orçamentário Consolidado, guarda paridade com o Anexo 11 Consolidado da Lei nº 4.320/64 (Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Consolidado)."



Índice de Efetividade da Gestão Municipal

O IEGM é um indicador de desempenho de âmbito nacional, composto por sete índices setoriais temáticos, cujo objetivo, segundo o TCE-RJ, "é avaliar, ao longo do tempo, se a visão e objetivos estratégicos dos municípios foram alcançados e, com isso, oferecer elementos importantes para melhoria da gestão municipal e para auxiliar e subsidiar a ação fiscalizatória do controle externo exercido por esta Corte de Contas."



O IEGM é medido pelos Tribunais de Contas brasileiros desde 2017, e tem como principal finalidade o aperfeiçoamento das ações governamentais em políticas públicas nacionais, mediante a divulgação do resultado de indicadores das políticas adotadas para atendimento das necessidades da população, proporcionando uma visão da gestão para sete dimensões da execução do orçamento público com vistas a uma visão ampla da gestão voltada para melhorias estruturantes: Educação; Saúde; Planejamento; Gestão Fiscal; Meio Ambiente; Proteção das Cidades e Governança da Tecnologia da Informação.

Todos os municípios fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro responderam, no exercício de 2019, ao questionário do indicador (IEGM) relativo ao ano-base 2018. Miracema obteve pontuação de IEGM 60,66 (sessenta vírgula sessenta e seis), fato que o situa na faixa de resultado B, considerada em fase efetiva.

Até o fechamento desta matéria O Dia não conseguiu contato com a prefeitura.

Confira o voto na íntegra:

VOTO:

I. Pela emissão de PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO à aprovação das

Contas de Governo do Chefe do Poder Executivo do Município de

Miracema, Sr. Clovis Tostes de Barros, referentes ao exercício de 2019,

em face da IRREGULARIDADE e das IMPROPRIEDADES a seguir

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 88



CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

elencadas, com as DETERMINAÇÕES e RECOMENDAÇÃO

correspondentes:

IRREGULARIDADE E DETERMINAÇÃO

IRREGULARIDADE Nº 1

O Poder Executivo não cumpriu o limite de despesas com pessoal no

exercício de 2019, o qual sendo descumprido desde o 3º quadrimestre de

2017 e deveria ter sido reconduzido ao limite legal nos quatro

quadrimestres seguintes, em inobservância à regra de retorno

estabelecida no art. 23 c/c art. 66 da Lei Complementar nº 101/00,

encerrando o exercício de 2019 com estas despesas ainda acima do

limite, contrariando o disposto no art. 20, inciso III, alínea “b”, da citada

Lei.



DETERMINAÇÃO Nº 1

Observar o cumprimento do limite da despesa com pessoal estabelecido

no art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADES E DETERMINAÇÕES

IMPROPRIEDADE Nº 1

Não foram implantados todos os Procedimentos Contábeis Patrimoniais

com prazo-limite até o exercício de 2019, conforme Cronograma de

Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – (Modelo 25A),

estando o Município em desacordo com os prazos estabelecidos na

Portaria STN nº 548/15.



DETERMINAÇÃO Nº 2

Implantar os Procedimentos Contábeis Patrimoniais não implementados

até o prazo-limite exercício de 2019, bem como observar a implantação

dos demais procedimentos nos prazos estabelecidos na Portaria STN

nº 548/15.

IMPROPRIEDADE Nº 2

O Município inscreveu o montante de R$ 4.532.434,20 em restos a pagar

não processados, sem a devida disponibilidade de caixa, contrariando o

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 89

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

disposto no art. 55, inciso III, itens 3 e 4, da Lei de Responsabilidade

Fiscal.



DETERMINAÇÃO Nº 3

Envidar esforços no sentido de cumprir o disposto no art. 1º, § 1º c/c

art. 55, inciso III, itens 3 e 4, da Lei Complementar nº 101/00, de forma

que não seja realizada a inscrição de restos a pagar não processados

sem a correspondente disponibilidade financeira.

IMPROPRIEDADE Nº 3

Não cumprimento da meta de dívida consolidada líquida estabelecida na

Lei de Diretrizes Orçamentárias, desrespeitando a exigência do art. 59,

inciso I, da Lei Complementar nº 101/00.

DETERMINAÇÃO Nº 4

Aprimorar o planejamento, de forma a cumprir as metas previstas no

Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em face do

que estabelece o art. 59, inciso I, da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE Nº 4

Não foi atingido o equilíbrio financeiro no exercício, sendo apurado um

déficit no montante de R$ 11.892.474,49 , em desacordo com o disposto

no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00.



DETERMINAÇÃO Nº 5

Observar o equilíbrio financeiro no próximo exercício, em atendimento ao

disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE Nº 5

Ausência de equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social

dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um déficit

previdenciário no montante de R$ 3.629.429,14 , em desacordo com a Lei

nº 9.717/98.

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 90

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

DETERMINAÇÃO Nº 6

Promover o equilíbrio financeiro do Regime Próprio de Previdência Social

dos servidores públicos, em conformidade com a Lei nº 9.717/98.

IMPROPRIEDADE Nº 6

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) do Regime Próprio

de Previdência Social do Município foi emitido com base em decisão

judicial, tendo em vista a não comprovação do cumprimento de critérios e

exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/98.



DETERMINAÇÃO Nº 7

Providenciar a regularização dos critérios e exigências estabelecidos na

Lei nº 9.717/98 para fins de emissão do CRP pela instância

administrativa, de modo que o Município não fique impossibilitado de

receber transferências voluntárias de recursos pela União, impedido de

celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, contrair empréstimos,

financiamentos, avais e subvenções em geral junto a órgãos ou entidades

da Administração direta e indireta da União, bem como junto a instituições

financeiras federais, e de receber os valores referentes à compensação

previdenciária devidos pelo RGPS.

IMPROPRIEDADE Nº 7

O Poder Executivo não encaminhou o Relatório de Avaliação Atuarial

anual referente ao Regime Próprio de Previdência Social.

DETERMINAÇÃO Nº 8

Encaminhar, nas próximas Prestações de Contas, o Relatório de

Avaliação Atuarial referente ao Regime Próprio de Previdência Social, em

atenção ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 285/18.

IMPROPRIEDADE Nº 8

Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos com

educação e saúde, para fins de limite constitucional, utilizando como

recurso a fonte “ordinários”, “próprios” e “tesouro”.

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 91

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019



DETERMINAÇÃO Nº 9

Para que, nas informações encaminhadas sobre os gastos com educação

e saúde, seja indicada somente a fonte de recursos de “impostos e

transferências de impostos” e não as fontes “ordinários”, “próprios” e

“tesouro”, de modo a atender plenamente ao estabelecido no art. 212 da

Constituição Federal, bem como no art. 7º da Lei Complementar

nº 141/12.

IMPROPRIEDADE Nº 9

O déficit financeiro para o exercício de 2020 apurado na presente

Prestação de Contas (R$ 182.117,59) não está em consonância com o

superávit financeiro registrado pelo Município no Balancete do Fundeb

(R$ 386.017,57).

DETERMINAÇÃO Nº 10

Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao

cumprimento do art. 21 da Lei nº 11.494/07 c/c o art. 85 da Lei

nº 4.320/64.

IMPROPRIEDADE Nº 10

O Município não criou os códigos de fontes de recursos específicos para

classificação dos recursos de royalties de que trata a Lei nº 12.858/13.



DETERMINAÇÃO Nº 11

Promover a criação, no orçamento municipal, de códigos de fontes de

recursos específicos para classificação das receitas provenientes dos

royalties de que trata a Lei nº 12.858/13, segregando fontes específicas

para a área de educação (75%) e outra para a área de saúde (25%),

possibilitando o controle individual da vinculação legal a cada área de

destinação.

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 92

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

IMPROPRIEDADE Nº 11

O Município não cumpriu integralmente as obrigatoriedades estabelecidas

na legislação relativa aos portais da transparência e acesso à informação

pública.

DETERMINAÇÃO Nº 12

Implementar ações visando ao pleno atendimento às exigências

estabelecidas na Lei Complementar nº 131/09, Lei Complementar

nº 101/00, Lei nº 12.527/11 e no Decreto nº 7.185/10, no que couber,

relativas aos portais de transparência.

IMPROPRIEDADE Nº 12

Inobservância quanto à ampla divulgação da Prestação de Contas relativa

ao exercício financeiro e do respectivo Relatório e Parecer Prévio deste

Tribunal, em afronta ao disposto no art. 126 da Constituição Estadual c/c

o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



DETERMINAÇÃO Nº 13

Implementar ações visando ao pleno atendimento às exigências

estabelecidas no art. 126 da Constituição Estadual c/c o art. 48 da Lei

Complementar nº 101/00.

IMPROPRIEDADE Nº 13

O Município não cumpriu integralmente as Determinações exaradas

anteriormente por esta Corte.

DETERMINAÇÃO Nº 14

Observar o fiel cumprimento das determinações exaradas por esta Corte.

IMPROPRIEDADE Nº 14

O Certificado de Auditoria, que emitiu parecer conclusivo quanto à

Regularidade das Contas com Ressalvas, não especificou as medidas

adotadas, no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a

administração municipal quanto às providências a serem implementadas

para melhoria da gestão governamental.

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 93

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019



DETERMINAÇÃO Nº 15

Providenciar para que, quando o Certificado de Auditoria emitir parecer

conclusivo quanto à Regularidade com Ressalvas ou Irregularidade das

Contas, sejam especificadas as medidas adotadas, no âmbito do controle

interno, no sentido de alertar a administração municipal quanto às

providências a serem implementadas para melhoria da gestão

governamental.

IMPROPRIEDADE Nº 15

O montante da “provisão matemática previdenciária” registrada no

Balanço Patrimonial não guarda paridade com o informado no

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA).

DETERMINAÇÃO Nº 16

Providenciar o correto registro, no Balanço Patrimonial, do passivo

atuarial, o qual deve estar em consonância com aquele apontado no

Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA).

IMPROPRIEDADE Nº 16

O Poder Executivo não aplicou nenhuma parcela dos recursos dos

royalties previstos na Lei nº 12.858/13 nas áreas de educação e saúde,

não atendendo ao disposto no art. 2º, § 3º, da menciona Lei.



DETERMINAÇÃO Nº 17

Observar a correta aplicação dos recursos dos royalties previstos na Lei

nº 12.858/13, devendo ser aplicados 75% na área de educação e 25% na

área de saúde, conforme art. 2º, § 3º, da citada Lei.

RECOMENDAÇÃO

RECOMENDAÇÃO Nº 1

Para que o Município atente para a necessidade do uso consciente e

responsável dos recursos de royalties, priorizando a alocação dessas

receitas na aplicação de programas e ações voltadas para o

desenvolvimento sustentável da economia local, bem como busque

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 94

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as

possíveis perdas de recursos futuros.

II. Pela COMUNICAÇÃO ao atual responsável pelo Órgão Central de

Controle Interno da Prefeitura Municipal de Miracema, com base no

art. 26, § 1º, do Regimento Interno, para que tome ciência da Decisão

deste Tribunal e atue de forma a cumprir adequadamente a sua função de

apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional,

prevista no art. 74 da Constituição Federal e no art. 59 da LRF,

pronunciando-se, nas próximas Contas de Governo, de forma conclusiva

quanto aos fatos de ordem orçamentária, financeira, patrimonial e

operacional que tenham contribuído para os resultados apurados, de

modo a subsidiar a análise das contas por este Tribunal, apresentando

Certificado de Auditoria quanto à Regularidade, Regularidade com

Ressalva ou Irregularidade das Contas, apontando, ainda, quais foram as

medidas adotadas no âmbito do controle interno, no sentido de alertar a

administração municipal quanto às providências a serem implementadas

para a melhoria da gestão governamental, além de apresentar a análise

das Determinações e Recomendação exaradas nestas Contas de

Governo;

III. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de Miracema, na forma

prevista na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de

Janeiro, para que tome ciência da Irregularidade, Impropriedades,

Determinações e Recomendação apontadas nesta Prestação de Contas e

adote medidas necessárias para o seu cumprimento, de modo a prevenir,

nas próximas Prestações de Contas, a ocorrência de fatos semelhantes, e

seja alertado:

a. quanto ao fato de que, ainda durante a atual legislatura, ocorrerão

novas auditorias de monitoramento da gestão de créditos tributários,

para atestação da implementação das medidas recomendadas ou

determinadas por este Tribunal, e seus resultados serão considerados

para avaliação de sua gestão, quando da apreciação das próximas

Contas de Governo;

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 95

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

b. quanto ao déficit financeiro, no montante de R$ 11.892.474,49 ,

apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando ao

equilíbrio financeiro até o último ano de seu mandato, visto que este

Tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de Parecer Prévio

Contrário à aprovação de suas contas no caso do não cumprimento

do art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00;

c. quanto à necessidade de controle da disponibilidade de recursos por

fonte/destinação – desde a elaboração do orçamento até a sua

execução –, em cumprimento ao disposto no art. 8°, parágrafo único,

c/c o art. 50, ambos da Lei Complementar nº 101/00;

d. quanto à necessidade de adotar providências com vista ao

cumprimento das regras estabelecidas na Lei nº 9.717/98 e nas

demais normas regulamentadoras do Regime Próprio De Previdência

Social (RPPS), a fim de assegurar a sustentabilidade do regime e do

equilíbrio das contas do Município, em atendimento ao disposto no

art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00;

e. quanto ao fato de que o uso indevido de recursos previdenciários para

pagamento de benefícios que não sejam de concessão de

aposentadorias e de pensões por morte poderá ter reflexo negativo no

exame das Prestações de Contas de Governo;

f. quanto à alteração da metodologia de cálculo das despesas

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), a

ser utilizada na Prestação de Contas de Governo referente ao

exercício de 2020, a ser apreciada por esta Corte no exercício de

2021, a qual passará a considerar, na base de cálculo, somente as

despesas efetivamente pagas no exercício, de modo a interpretar a

expressão “despesas realizadas” constante do art. 70 da Lei

nº 9.394/96 como as despesas públicas efetivadas após o

cumprimento das três etapas previstas na Lei nº 4.320/64: empenho,

liquidação e pagamento;

g. quanto à alteração da metodologia de cálculo das despesas

relacionadas à manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), a

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 96

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

ser utilizada na Prestação de Contas de Governo referente ao

exercício de 2020, a ser apreciada por esta Corte no exercício de

2021, a qual passará a não considerar, na base de cálculo do limite

mínimo constitucional de 25%, consignado no art. 212 da Constituição

Federal, as despesas com aquisição de uniformes e afins, ainda que

distribuídos indistintamente a todos os alunos, assim como tais

despesas não poderão mais ser financiadas com recursos do Fundeb;

h. quanto à necessidade de providenciar a abertura de conta específica

distinta daquela em que se encontram os recursos do Tesouro, bem

como garantir que os recursos sejam transferidos ao órgão

responsável pela Educação nos prazos estabelecidos no art. 69, § 5º,

da Lei nº 9.394/96, com ciência de que as regras estabelecidas da

referida Lei serão objeto de verificação e acompanhamento nas

próximas Contas de Governo;

i. quanto à alteração da metodologia de cálculo das despesas com

Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), a ser utilizada na

Prestação de Contas de Governo referente ao exercício de 2020, a

ser apreciada por esta Corte no exercício de 2021, devendo ser

consideradas, para fins de aferição do cumprimento do art. 198, § 2º,

inciso II e § 3º, inciso I, da Constituição Federal e do art. 24 da Lei

Complementar nº 141/12, as despesas liquidadas e efetivamente

pagas no exercício, bem como os restos a pagar processados e não

processados até o limite da disponibilidade de caixa do respectivo

fundo de saúde no exercício;

j. quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais

referentes ao exercício de 2021, a serem apreciadas por esta Corte

no exercício de 2022, a Contribuição para Custeio dos Serviços de

Iluminação Pública (Cosip) não deverá compor a base de cálculo para

fins de limite da despesa do Poder Legislativo Municipal previsto no

art. 29-A da Constituição Federal;

k. quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais

referentes ao exercício de 2021, a serem apreciadas por esta Corte

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 97

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

no exercício de 2022, a vedação prevista no art. 8º da Lei nº 7.990/89,

de uso dos recursos dos royalties para pagamento de pessoal do

quadro permanente e dívida, recairá sobre todas as receitas das

compensações financeiras devidas pelo resultado da exploração de

petróleo ou gás natural;

l. quanto ao fato de que, para as Contas de Governo Municipais

referentes ao exercício de 2020, a serem apreciadas por esta Corte

no exercício de 2021, o eventual descumprimento da regra insculpida

no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.858/13, que determina aplicações, nas

áreas de educação e saúde, de parcela da participação no resultado

ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás

natural, constitui irregularidade grave, capaz de motivar a emissão de

Parecer Prévio Contrário por este Tribunal.

IV. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de

Janeiro, para ciência da Irregularidade e das Impropriedades apontadas

nesta Prestação de Contas, e adoção das providencias que entender

cabíveis;

V. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO à Secretaria do Tesouro Nacional, para

ciência do descumprimento, por parte do Poder Executivo do Município de

Miracema, do limite máximo de despesas com pessoal estabelecido no

art. 20, inciso III, alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/00, desde o 3º

quadrimestre de 2017, atingindo, ao final do exercício de 2019, o

percentual de 56,08% da receita corrente líquida;

VI. Por DETERMINAÇÃO À SECRETARIA-GERAL DAS SESSÕES (SSE)

desta Corte, a fim de que dê ciência imediata à Câmara Municipal de

Miracema da emissão de Parecer Prévio Contrário às Contas de Governo

do Município referente ao exercício de 2019, informando, ao respectivo

Presidente, que não há óbices ao julgamento destas Contas de Governo

pelo Poder Legislativo;

Processo nº 210.976-7/20

Rubrica Fls. 98

CONTAS DE GOVERNO

MUNICÍPIO DE MIRACEMA

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO

CONSELHEIRO-RELATOR

EXERCÍCIO

2019

VII. Pelo ARQUIVAMENTO do processo no âmbito desta Corte.

Plenário,

GC-7, em 16 / 12 / 2020.

RODRIGO MELO DO NASCI Relator