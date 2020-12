Nova prefeita de Cardoso Moreira com o governador em exercício durante visita ao Palácio Guanabara, no Rio. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Cardoso Moreira - A prefeita eleita de Cardoso Moreira, Geane Vincler, em sua primeira visita ao Palácio da Guanabara foi recebida pelo governador em exercício, Cláudio Castro, junto ao Secretario Estadual de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, Bruno Dauaire. Na ocasião buscou-se formalizar novas parcerias para a cidade do interior e demandas locais foram apresentadas.

"Buscamos apresentar ao Governador do nosso estado as necessidades do nosso município e os nossos planos para administrar Cardoso Moreira. Depois de uma reunião muito proveitosa, saímos do Palácio da Guanabara com a certeza que as portas do governo do estado estarão abertas para atender os anseios dos cardosenses", disse Geane em sua rede social.