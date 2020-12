Casos ainda ativos somam 476, desse total, 5 pacientes seguem internados. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 31/12/2020 12:08

ITAPERUNA - O avanço rápido do novo coronavírus tem sido verificado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde o município contabilizou um novo óbito em decorrência de complicações da doença. Outros 14 mortes seguem em investigação. O histórico de casos positivos no período de pandemia sendo de 11 de março a 30 de dezembro totaliza 6.765 pessoas infectadas na cidade.



Em relação aos pacientes ainda ativos com a Covid-19 são 476 casos, desse total, 5 pacientes seguem internados e os demais – 471 - se encontram em isolamento domiciliar. São, ao todo, 6.152 vítimas recuperadas.

Desconsiderando o número de óbitos (137) confirmados, são 6.628 pacientes positivos distribuídos pelos bairros e distritos da seguinte maneira:



Bairros

• Aeroporto = 348 casos (25 ativos e 323 recuperados);

• Boa Fortuna = 203 casos (13 ativos e 190 recuperados);

• Boa Vista = 44 casos (3 ativos e 41 recuperados);

• Bom Pastor = 40 casos (3 ativos e 37 recuperados);

• Caiçara = 26 casos (26 recuperados);

• Capelinha = 21 casos (21 recuperados);

• Carulas = 199 casos (8 ativos e 191 recuperados);

• Castelo = 58 casos (5 ativos e 53 recuperados);

• Cehab = 807 casos (46 ativos e 761 recuperados);

• Centro = 371 casos (33 ativos e 338 recuperados);

• Cidade Nova = 578 casos (49 ativos e 529 recuperados);

• Costa e Silva = 61 casos (2 ativos e 59 recuperados);

• Fiteiro = 361 casos (27 ativos e 334 recuperados);

• Frigorífico = 162 casos (12 ativos e 150 recuperados);

• Guaritá = 59 casos (4 ativos e 55 recuperados);

• Horto Florestal = 78 casos (5 ativos e 73 recuperados);

• João Bedim = 243 casos (18 ativos e 225 recuperados);

• Lions = 195 casos (20 ativos e 175 recuperados);

• Marca Tempo = 31 casos (2 ativos e 29 recuperados);

• Matadouro = 112 casos (9 ativos e 103 recuperados);

• Matinada = 9 casos (9 recuperados);

• Niterói = 288 casos (16 ativos e 272 recuperados);

• Parque Colibris = 35 casos (3 ativos e 32 recuperados);

• Primavera = 13 casos (1 ativo e 12 recuperados);

• São Francisco = 217 casos (15 ativos e 202 recuperados);

• São Manoel = 128 casos (6 ativos e 122 recuperados);

• São Mateus = 334 casos (38 ativos e 296 recuperados);

• Surubi = 233 casos (16 ativos e 217 recuperados);

• Vale do Sol = 186 casos (16 ativos e 170 recuperados);

• Vinhosa = 477 casos (37 ativos e 440 recuperados);

• 1º Distrito - Bambuí = 6 casos (1 ativo e 5 recuperados);

• 1º Distrito - Bananal = 4 casos (4 recuperados);

• 1º Distrito – Corrego do Ouro = 4 casos (4 recuperados);

• 1º Distrito – Cubatão = 6 casos (6 recuperados);

• 1º Distrito - Toiama = 8 casos (8 recuperados);

• 1º Distrito – Valão do Cedro = 2 casos (1 ativo e 1 recuperado);

• 1º Distrito - Zona Rural = 11 casos (1 ativo e 10 recuperados).

Distritos

• 2º Distrito - Nossa Senhora da Penha = 11 casos (1 ativo e 10 recuperados);

- Aré = 30 casos (1 ativo e 29 recuperados);

- Córrego Seco = 10 casos (10 recuperados);

- Ponte Preta = 9 casos (1 ativo e 8 recuperados);

- Zona Rural = 7 casos (1 ativo e 6 recuperados);

• 3º Distrito - Itajara = 5 casos (5 recuperados);

- Zona Rural = 3 casos (3 recuperados);

• 4º Distrito - Comendador Venâncio = 126 casos (4 ativos e 122 recuperados);

- Alto Limoeiro = 9 casos (9 recuperados);

- Zona Rural = 3 casos (3 recuperados);

• 5º Distrito - Retiro do Muriaé = 153 casos (8 ativos e 145 recuperados);

- Taquari e Paiol = 2 casos (2 recuperadas);

- 5º Distrito - Zona Rural = 6 casos (6 recuperados);

• 6º Distrito - Boa Ventura = 97 casos (10 ativos e 87 recuperados);

- Córrego da Chica = 12 casos (12 recuperados);

- Zona Rural = 1 caso (1 ativo);

• 7º Distrito - Raposo = 132 casos (14 ativos e 118 recuperados);

- Zona Rural = 13 casos (1 ativo e 12 recuperados).



Outros

• Sem registro = 41 casos (41 recuperados).

8.309 casos foram descartados e 211 ainda seguem em monitoramento.