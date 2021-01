Novo prefeito, Alfredão, e seu vice, Nel, serão empossados junto aos parlamentares eleitos no município. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Nesta sexta-feira, dia 1º de janeiro de 2021, a Câmara Municipal de Vereadores de Itaperuna, a maior cidade do Noroeste Fluminense, realizará a cerimônia de posse dos eleitos dos Poderes Executivo e Legislativo para o mandato 2021-2024. Tomam posse durante a cerimônia, o prefeito eleito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, o vice Emanuel Medeiros, o Nel e os 13 vereadores eleitos. A solenidade ocorrerá sem convidados com a presença dos eleitos no plenário da Câmara, às 10 horas. Alfredão informou que por conta da pandemia, o evento terá transmissão online através do Facebook e Instagram.

Em pronunciamento de fim de ano, o novo prefeito deixou junto ao seu vice uma mensagem aos itaperunenses. "Chegando 2021. Desejamos a todos muita alegria, fartura, amor, saúde e que Deus traga bênçãos a todas as famílias. Feliz Ano Novo! Que seja um ano de muita luz, paz e alegrias. Sonhamos com realizações e vamos transformar em realidade no novo ano."