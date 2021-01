Tenente Coronel PM Cruz, às vésperas do réveillon, agradeceu dedicação de todos na redução dos índices de criminalidade do sistema de metas. Foto: divulgação/PM

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - O Comandante do 29º BPM situado em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, Tenente Coronel PM Cruz, às vésperas do réveillon, agradeceu o empenho da tropa pelos serviços desempenhados ao longo do ano de 2020 e a dedicação de todos na redução dos índices de criminalidade do sistema de metas. Durante o último "paradão semanal" deste ano, que é um evento de tradição, disciplina e respeito que faz parte de toda a história da Instituição, foi realizado um momento de oração.

Em nota emitida pelo setor de Relações Públicas (P5), a Unidade acrescenta que durante o ato "Foi realizado um momento de oração a Deus e agradecimento por mais um ano que o senhor nos guardou, mesmo diante de um momento tão difícil para todos. Nosso Comandante, desejou a todos um Ano Novo repleto de realizações, esperança, saúde, conquistas e felicidades."



Nas redes sociais, o 29º BPM deixou uma mensagem para a população: "Em muitos aspectos, 2020 foi um ano incrivelmente difícil. No geral, foi um ano de muita luta e superação onde tivemos que nos reinventar, adaptar nossa rotina e conciliar trabalho. Aprender a lidar com as incertezas foi o nosso grande desafio. Foi um ano difícil, mas nosso propósito de servir e proteger nos indicou aonde queremos chegar. Nem sempre sabemos o melhor caminho, mas quando as situações surgem sabemos o que devemos fazer para estar alinhados com nossos objetivos. E é nesse sentido que autuou o 29º Batalhão de Polícia Militar em sua área de segurança pública. Sempre cuidando de sua segurança! Um Ano Novo cheio de projetos e realizações! Que 2021 seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita Paz para o nosso mundo." Continua após foto.

Ações de combate ao crime são diárias no batalhão de elite do interior do estado do RJ, mas se intensificam nesta época de fim de ano. Foto: divulgação/PM

De acordo com assessoria de imprensa do 29º BPM, seguindo diretrizes do Secretário de Estado da Polícia Militar e do 6° Comando de Policiamento de Área (CPA), o 29º BPM está com um policiamento específico visando a prevenção de roubos e furtos contra estabelecimentos comerciais e instituições bancárias. Para tanto, foi executado um treinamento que visa ajustar o plano de ação de cada setor empenhado para atuação em seus pontos sensíveis. Com este treinamento, a Polícia Militar se mantém preparada para agir com qualidade e preservar a segurança dos policiais militares e da sociedade neste tipo de ação criminosa.

A P5 acrescenta que "A sala de controle de policiamento direciona equipes para pontos de interceptação, bloqueando as saídas da área do 29º BPM, composta por 9 cidades, com o objetivo de capturar os possíveis suspeitos. O Guardião do Noroeste Fluminense, está atento a mais esta modalidade criminosa! Conte sempre conosco! Sua segurança é a nossa prioridade."

O 6º CPA é comandado pelo coronel PM Meneses que assumiu em 7 de outubro tendo como subcomandante, coronel PM Castelano. Já o 29º BPM de Itaperuna é comandado pelo tenente coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020.