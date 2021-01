21º Grupamento de Bombeiros Militar tem sede em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Lili Bustilho

Por Lili Bustilho

ITAPERUNA - Capotagem e atropelamento foram os dois tipos de acidentes de trânsito que registraram aumento no município de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, em relação ao número de ocorrências atendidas pelo 21º Grupamento de Bombeiros Militar. Dados obtidos pelo O Dia junto ao órgão comparam o período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 a 14 de dezembro de 2020 com os mesmos meses do ano anterior.



De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do estado do Rio, em 2019, o município contabilizou 13 atropelamentos subindo para 28 casos em 2020. Em relação a queda de veículo, em 2019, foram 125 ocorrências passando para 152 no ano passado. Já o levantamento referente a colisão aponta para diminuição de solicitações, sendo em 2019, registrados 353 atendimentos reduzindo para 246 no ano passado. Capotagem em 2019, foram responsáveis por 32 chamados ocorrendo a diminuição para 18 ocorrências em 2020. O 21º GBM possui sua sede no bairro Matadouro, em Itaperuna.