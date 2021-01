Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 10:00

Fundação de Apoio à Escola Técnica (), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Seguem abertaspara 2.370 vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio (Normal e Formação Geral), Técnico de Nível Médio e Ensino Superior (Licenciatura e Tecnólogo). Todas as oportunidades são para ingresso em 2021.Do total de vagas oferecidas, mais de 1.700 são destinadas aos cursos técnicos, visando atender setores estratégicos da economia do Estado, como: Administração, Análises Clínicas, Enfermagem, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Hospedagem, Informática, Telecomunicações, Construção Naval, Segurança do Trabalho, entre outros.Na Formação Geral, são destinadas 35 vagas, distribuídas pelo Instituto Superior de Educação Professor Aldo Muylaert (Isepam) e pelo Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro (Iserj), incluindo a educação de jovens e adultos (Emeja). O curso normal de nível médio, para a formação de professores, oferece 15 vagas somente no Isepam, em Campos dos Goytacazes.Das mais de 300 vagas direcionadas à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, 181 estão direcionadas aos Cap’s dos Institutos Superiores de Educação. As demais oportunidades são destinadas às Escolas Fundamentais de Iniciação Profissional, em tempo integral.No Ensino Superior, são 259 vagas para Licenciatura em Pedagogia e para os cursos de tecnólogos, tais como Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processos Gerenciais e Gestão Ambiental, dentre outros, oferecidos nas Faeterjs e nos Institutos Superiores.Quem estiver interessado em participar dessa seleção deve se cadastrar na página da Selecon (organizadora do concurso): selecon.com.br , ou por meio do site da Faetec, até o dia 24 de janeiro. Para efetuar a inscrição, o candidato deverá ter obrigatoriamente o número do CPF.A seleção para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (Normal e Formação Geral) nos Institutos Superiores de Educação será realizada por meio de sorteio, tendo como base o número do primeiro prêmio da Loteria Federal, do dia 06 de março. Para essas vagas, não serão cobradas taxa de inscrição.Para as demais vagas, haverá taxa de inscrição. O boleto no valor de R$ 55,00 será emitido ao término do cadastro e poderá ser quitado em qualquer agência bancária até a data do vencimento. A isenção da taxa, para quem comprovar insuficiência de recursos financeiros, será concedida por meio da apresentação de documentação solicitada no edital. O pedido poderá ser feito somente até o dia 28 de dezembro.O processo seletivo dos candidatos, para as formas de organização com cobrança de taxa, será feito por meio de provas, que ocorrerão no dia 28 de fevereiro (domingo). Serão aplicadas questões de Língua Portuguesa e Matemática para os cursos Técnicos. No Ensino Superior, a avaliação terá Língua Portuguesa, Matemática e Redação. Os concorrentes devem ficar atentos ao edital que traz o cronograma com o resultado e o período de matrícula.